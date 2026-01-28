От экономистов до юристов: почему абитуриентам 2026 года будет сложнее поступить на популярные специальности
Ректор Миклушевский: грядет сокращение мест в гуманитарных и экономических вузах
Российские университеты гуманитарного и экономического профиля могут столкнуться со значительным сокращением платных мест в ходе приемной кампании 2026 года. Такую тенденцию в эфире Радио РБК обозначил ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.
Эксперт отметил, что даже ведущие вузы данного профиля уже ощутили сокращение набора на коммерческой основе. По его словам, Московский политех как инженерный вуз подвергнется этим изменениям в минимальной степени. Миклушевский уточнил, что в его университете сохраняется стабильное соотношение: около 60% бюджетных мест против 40% платных. Ректор пояснил, что современная государственная политика в сфере образования жестко привязана к потребностям экономики. Контрольные цифры приема формируются на основе данных Министерства труда о реальной потребности в специалистах по конкретным направлениям. Это делается для того, чтобы гарантировать выпускникам рабочие места. Данное заявление перекликается с планами Минобрнауки, озвученными в конце 2025 года. Тогда министр Валерий Фальков заявил о намерении постепенно сократить около 45 тысяч платных мест в вузах, прежде всего по экономическим и гуманитарным направлениям. Главной целью этой реформы было названо повышение качества образования и его соответствие запросам рынка труда.