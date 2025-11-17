От пожарных до фотографов: как прошел образовательный форум «Школа актива» для юных лидеров Коломны

На площадке гимназии №2 «Квантор» состоялся образовательный форум «Школа актива», организованный под эгидой всероссийского «Движения Первых». Участниками масштабного события стали учащиеся 5-6 классов образовательных учреждений городского округа, а организационную работу взяли на себя специалисты муниципального Центра детского творчества.

«Школа Актива — это не просто обучение. Это старт для тех, кто хочет менять мир вокруг себя. Мероприятие проводится в целях формирования у детей навыков лидерства и командной работы, а также знакомства с направлениями Всероссийского проекта "Движение Первых". Всем участникам спасибо за энергию, идеи и движение вперед!» — рассказали в Центре детского творчества.

Программа форума включала серию профессиональных мастер-классов, где участники осваивали азы туристической подготовки и знакомились с историей походов, пробовали себя в фотоискусстве и художественном творчестве, погружались в языковую среду на занятиях по английскому языку, участвовали в интерактивных квест-играх.

Педагогический отряд «Вожатские огни Коломны» из Государственного социально-гуманитарного университета провел с детьми коммуникативные тренинги и игры на командообразование. Особый интерес у школьников вызвала встреча с сотрудниками пожарно-спасательной части №32, которые продемонстрировали профессиональное снаряжение и дали возможность примерить экипировку пожарных.

По завершении образовательного маршрута все участники получили комплексное представление о деятельности российского молодежного движения, объединяющего подростков со всей страны.