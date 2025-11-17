От школьной парты — к белому халату: в гимназии № 9 открыли современную медико-биологическую лабораторию

В гимназии № 9 Коломны открылась современная медико-биологическая лаборатория — новый шаг в развитии проекта «Медицинская школа». Кабинет оснастили цифровыми и бинокулярными микроскопами, а также тренажером для обучения сердечно-легочной реанимации.

Медицинские классы работают в гимназии уже несколько лет, и новая лаборатория помогает старшеклассникам погружаться в профессию: школьники изучают микропрепараты, проводят простые анализы и знакомятся с основами микробиологии.

По словам главного врача Коломенской больницы Николая Макарова, проект показывает впечатляющие результаты: сегодня около 100 учеников занимаются в медклассах, более ста выпускников уже учатся в медвузах, а 22 студента проходят обучение по целевому направлению и в будущем придут работать в городские медучреждения.