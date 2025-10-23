От ультрафиолетового обеззараживания до спецтехники: какие секреты городского хозяйства узнали черноголовские школьники

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева В городском округе Черноголовка для учащихся МБОУ «Черноголовская СОШ» состоялись экскурсии на очистные сооружения Черноголовки и в МБУ «Служба благоустройства».

Глава округа Роман Хожаинов рассказал, что учащихся 10-ого инженерного класса Черноголовской школы гостеприимно встретили сотрудники МУП «УЭ». Во время экскурсии ребята увидели работу очистных сооружений города на каждом из ее этапов.

Школьники проследили весь путь очистки сточных вод: от удаления крупного мусора на этапе механической фильтрации до биологической очистки в аэротенках и финального обеззараживания ультрафиолетом после отделения воды от ила.

«Для школьников экскурсия стала не только интересным, но и ценным познавательным опытом», — отметил глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

А обучающиеся 7Б/1 класса МБОУ «Черноголовская СОШ» в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье» посетили МБУ «Служба Благоустройства». В ходе визита школьники смогли увидеть, как коммунальные службы готовятся к работе в зимний период. Ребятам продемонстрировали специализированную технику, которая используется для поддержания чистоты и порядка на улицах, а также для благоустройства общественных пространств Черноголовки.

Подобные визиты на предприятия жилищно-коммунального хозяйства становятся для школьников значимым образовательным опытом. Они не только расширяют кругозор, но и способствуют профессиональной ориентации, помогая подросткам лучше понять специфику разных профессий и осознать важность работы коммунальных служб для создания комфортной городской среды.

«Спасибо огромное зам. директора МБУ «Служба Благоустройства» Владимирову Александру и Трищенкову Сергею за увлекательную экскурсию. Ребята с большим удовольствием не только посмотрели технику, но еще и посидели в их кабинах», — отметила начальник отдела образования г.о. Черноголовка Маргарита Гаврина.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Черноголовке состоялся (https://mosregtoday.ru/news/obrazovanie/iz-chernogolovki-v-stratosferu/) юбилейный пятый сезон масштабной образовательной программы.