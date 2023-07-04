Отборочный этап всероссийского движения «Профессионалы» стартовал в Подмосковье

Отборочный этап всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Подмосковье. Об этом рассказали в Минобразования региона.

В ведомстве сообщили, что состязания будут проводиться в течение этого месяца. Подмосковье стало одним из двадцати пяти российских субъектов, где пройдут такие отборы.

Соревнования пройдут по одиннадцати компетенциям. В них примут участие свыше 280 представителей пятидесяти регионов страны.

В Подмосковье впервые проведут ряд состязаний, в том числе по проектированию нейроинтерфейсов, облачным технологиям, мобильной робототехнике.