Отборочный этап всероссийского движения «Профессионалы» стартовал в Подмосковье
Фото: [©Евгений Епанчинцев/РИА Новости]
Отборочный этап всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Подмосковье. Об этом рассказали в Минобразования региона.
В ведомстве сообщили, что состязания будут проводиться в течение этого месяца. Подмосковье стало одним из двадцати пяти российских субъектов, где пройдут такие отборы.
Соревнования пройдут по одиннадцати компетенциям. В них примут участие свыше 280 представителей пятидесяти регионов страны.
В Подмосковье впервые проведут ряд состязаний, в том числе по проектированию нейроинтерфейсов, облачным технологиям, мобильной робототехнике.