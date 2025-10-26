Отчеты вместо уроков: половина учителей назвала бюрократию главной проблемой

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал результаты исследования, выявившего масштабную проблему бюрократизации школьного образования. По данным аналитической команды Чернышова, чрезмерное количество отчетности и внеучебных обязанностей стало главным препятствием для качественного обучения в российских школах, сообщает РИА Новости .

Исследование охватило более 3000 педагогов из 75 регионов страны. Его результаты показали, что в среднем учитель вынужден тратить от 8 до 10 часов в неделю на:

заполнение отчетов, планов и справок;

организацию внеклассных мероприятий;

общение с родителями.

При этом 50% опрошенных назвали бюрократическую нагрузку основной профессиональной проблемой — даже более значимой, чем уровень зарплаты. 73% педагогов отметили существенный рост объема «бумажной» работы за последние три года, а 45% признались, что вынуждены заниматься отчетностью в личное время — по вечерам и в выходные.

Чернышов резко охарактеризовал ситуацию как «бумажный террор», подчеркнув, что из-за бесконечного заполнения таблиц и форм учителя фактически превратились в клерков, лишенных возможности заниматься прямым предназначением — обучением и воспитанием детей. По его словам, такая нагрузка не только снижает качество образования, но и провоцирует профессиональное выгорание квалифицированных кадров.

В качестве решения проблемы вице-спикер предложил:

провести цифровизацию документооборота;

радикально сократить объем обязательной отчетности;

вернуть учителям время для педагогической работы.

Чернышов намерен направить соответствующие предложения в Министерство просвещения РФ для модернизации системы отчетности в школах.

Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.