Отказали везде, спасли в Кирове: как один консилиум переиграл два федеральных вердикта

Кировские хирурги спасли 69-летнего мужчину, которому дважды отказали в федеральных клиниках. Пациент поступил в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии с глубочайшей перипротезной инфекцией тазобедренного сустава — нога укоротилась на три сантиметра, а изношенный имплант требовал срочной замены.

Параллельно у мужчины обнаружили тяжёлую сердечно-сосудистую патологию, при которой без постоянной стимуляции ритма организм не выдержал бы многочасового вмешательства. Но ставить постоянный кардиостимулятор на фоне активной инфекции было смертельно опасно из-за угрозы сепсиса и инфекционного эндокардита.

Столичные специалисты, изучив историю болезни, дважды отказали в операции, сочтя риски слишком высокими, а шансы на успех — минимальными. Тогда консилиум кировского Минздрава взял ситуацию под особый контроль и принял решение действовать в два этапа. Сначала анестезиологи установили временный электрокардиостимулятор, чтобы безопасно контролировать сердечный ритм, и двое суток наблюдали за состоянием мужчины. Затем травматолог-ортопед Иван Коциба с командой провёл ревизионное эндопротезирование. Операция прошла успешно, пациент провёл под наблюдением ещё две недели и был выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Врачи подчёркивают, что решающую роль сыграла слаженная работа мультидисциплинарной бригады — травматологов, реаниматологов и других специалистов.