Откровенный разговор о смелости и выборе: выпускник и боец СВО из Ивантеевки рассказал о фронтовой жизни

МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 1»

Фото: [МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 1»]

В Центральной городской библиотеке имени И.Ф. Горбунова прошла встреча семиклассников и восьмиклассников Образовательного центра №1 с участником СВО, добровольцем Валерием Рощиным.

Для ребят это событие стало особенно значимым: гость является выпускником их школы. Он рассказал ученикам о службе, принятии сложных решений, ответственности и понимании своего долга перед страной.

Школьники задавали вопросы о буднях на фронте и о том, что помогает сохранять мужество. Встреча стала важным уроком, связавшим старшее и молодое поколения.

