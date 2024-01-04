Открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности пройдет в рамках проекта «Цифровой ликбез»

Открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности пройдет с 9 января по 11 февраля в рамках Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Его реализует Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими ИТ-компаниями.

В новом сезоне проект участвует Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Эксперты фонда подготовили три мультипликационных ролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».

Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о безопасном поведении в сети Интернет, а также развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

«Наши материалы в проекте «Цифровой ликбез» учат школьников и их родителей, как правильно вести себя в цифровой среде, что не всей информации можно доверять и что к любым данным в сети надо относиться с осторожностью. Мы очень рады принимать участие в этом проекте и просвещать людей о таких важных вещах, благодаря которым дети будут грамотно вести себя в сети Интернет», - отметил исполнительный директор фонда Петр Положевец.

Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.