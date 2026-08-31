Оценки за поведение, ИИ, лимит на «домашку»: что изменится в российских школах в 2026 году

Президент Российской академии образования Ольга Васильева в эфире Радио «Комсомольская правда» обозначила ключевые изменения нового учебного года 2026/27. Как пишет KP.RU , среди главных нововведений — окончательное возвращение воспитания в школьную систему, регламентированная нагрузка для младших классов и возврат к оценкам за поведение. При этом искусственный интеллект, по словам Васильевой, останется лишь вспомогательным инструментом для педагогов, а главный акцент сделан на развитии естественного интеллекта учеников.

Главное изменение, по ее словам, — воспитание наконец вернулось в школу в полном объеме. Образование вновь стало симбиозом обучения и воспитания, и нынешние первоклассники, которые проведут за партой 11 лет, вырастут уже другими выпускниками.

Васильева подчеркнула, что искусственный интеллект не заполнит всю школьную жизнь. Напротив, в школах начнут культивировать естественный интеллект, а ИИ станет лишь хорошим помощником для учителей. Кроме того, Министерство просвещения регламентировало количество уроков для всех классов: первоклассники начнут с трех занятий в день по 35 минут, нагрузка будет расти постепенно. Это сделано с учетом возрастных и физиологических особенностей детей, чтобы избежать переутомления.

Отдельное внимание — оценкам за поведение. Васильева призналась, что эта новость ее радует, и напомнила, что подобная практика существовала в советской школе с 1943 года, включая отчисления и отстранения от уроков. Однако она подчеркнула: школа не должна исправлять ошибки семейного воспитания, а в уставах образовательных учреждений необходимо прописать «красные линии», которые ученики не имеют права переступать.

Касательно домашних заданий президент РАО отметила, что лично тратила на них не более 1 часа 20 минут. По ее словам, если ребенок учит параграф по географии два часа — дело не в объеме, а в потере навыка функциональной грамотности. Васильева напомнила, что в 1986 году Россия занимала первое место в мире по количеству читающих и по способности пересказывать прочитанное. Именно этот навык, убеждена она, необходимо возвращать.

Васильева высказалась и против ранней акселерации, напомнив слова психолога Александра Запорожца о том, что главное завоевание человечества — продление детства. Родители не должны записывать шестилеток в 10 кружков, лишая мотивации к учебе. Также она призвала вернуть практику школы полного дня — места, куда хочется приходить.

В условиях трансформации образовательной системы и растущей роли ИИ Васильева видит спасение в чтении. Критическое осмысление плодов нейросетей, по данным ученых РАО, приходит к подросткам только к 15 годам. Поэтому главное, что должны делать взрослые, — разговаривать с детьми, показывать им ценность знаний и труда.