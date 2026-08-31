В Солнечногорске пройдет донорская акция

В четверг, 3 сентября, Московский областной центр крови проведет выездную донорскую акцию в подмосковном Солнечногорске, сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00 в Доме культуры «Лепсе» по адресу: ул. Красная, д. 113, 1 этаж без предварительной записи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря таким выездным акциям жители Подмосковья имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Доноры могут претендовать на компенсацию за питание в размере 1106 рублей. Кроме того, им выдадут справку для освобождения от работы в день сдачи крови и предоставят дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Ими могут стать все желающие совершеннолетние граждане, у которых нет медицинских противопоказаний. При себе нужно иметь оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной.

Отметим, что следить за графиком выездных акций можно на платформе донорского движения Подмосковья и в МАХ.

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