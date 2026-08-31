Депутат Госдумы пообещал Украине «ледниковый период» этой зимой

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия может вогнать Украину в «ледниковый период», если продолжит массированные удары по энергетической инфраструктуре республики, и предположил, что для этого потребуется всего несколько недель. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Парламентарий отметил, что на фоне нынешних ударов Украина может «зимой просто замерзнуть». По его словам, для достижения такого эффекта необходимо нанести несколько точных ударов по энергетике страны.



Журавлев подчеркнул, что сейчас Россия начала наносить удары всерьез, в том числе по арсеналам с вооружением, и если так же взяться за энергетику, можно за пару недель добиться коллапса как раз к наступлению холодов.



Ранее евросоюз предупредили о суровой зиме и дефиците газа: запасы упали до минимума за 15 лет.