Три УК попали в черный список из-за антисанитарии и отсутствия воды

Госжилинспекция Кузбасса за неделю проверила 420 многоквартирных домов и выявила 30 нарушений в работе управляющих компаний. Их полный список опубликовал новостной сайт VSE42.RU .

Коммунальщики Кузбасса снова под прицелом контролирующих органов. С 24 по 28 августа инспекторы Госжилинспекции провели более 400 контрольных мероприятий, обследовав 420 многоквартирных домов. Итог рейдов неутешительный: 30 нарушений, 16 административных протоколов и штрафов на общую сумму свыше ₽980 тыс.

Самый крупный штраф получила новокузнецкая УК ООО «АНТЭКО» — должностное лицо компании оштрафовали на ₽50 тыс. за ненадлежащее содержание дома на проспекте Архитекторов, 16. В подъездах инспекторы обнаружили грязь в лифтах, пыль на подоконниках и почтовых ящиках, а также антисанитарию у загрузочных люков мусоропровода.

Еще одна новокузнецкая организация — УК «Инком-С» — заплатит ₽25 тыс. за нарушение в доме на проспекте Пионерском, 2. В подвале на трубах горячего и холодного водоснабжения отсутствовала тепло-гидро-изоляция. За это должностное лицо привлекли по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

Замыкает список нарушителей ООО «Перспектива» из дома на Фестивальной, 9. За ненадлежащее санитарное состояние подъездов компания получила штраф ₽4 тыс.

В ГЖИ отмечают, что нарушения носят системный характер: чаще всего управляющие компании попадаются на неудовлетворительном состоянии подвалов, чердаков и перебоях с коммунальными услугами. Всего с начала года инспекторы выявили уже более 2 430 нарушений в работе УК Кузбасса. Нарушителям грозят меры от предупреждений до крупных финансовых взысканий.