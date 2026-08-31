Время любви и гармонии: что принесет сближение Венеры и звезды Спика из созвездия Девы 2 сентября

2 сентября 2026 года вечернее небо подарит наблюдателям редкое и красивое астрономическое явление. Самая яркая планета земного ночного неба, Венера, пройдет в непосредственной близости от Спики — главной звезды созвездия Девы. Однако это событие представляет интерес не только с астрономической точки зрения. Это встреча двух родственных энергий, которая задает тон всему сентябрю. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог, эксперт в сфере магии Евгения Белова.

По ее словам, тяжелая астрологическая обстановка крайних месяцев из-за ретроградного Меркурия, коридора затмений, сложных полнолуний подошла к концу.

«Сейчас, наконец-то, можно расслабиться! Нас ожидает не только очень красивое, но и очень благоприятное сближение Венеры и звезды Спика», — сказала она.

Эксперт отметила, что 2 сентября соседка планеты Земля по Солнечной системе Венера и самая яркая звезда созвездия Девы Спика визуально окажутся на очень близком расстоянии друг от друга.

«Мы сможем увидеть это сближение без телескопа: яркая Венера и так всегда хорошо видна на ночном небе, а Спика покажет себя как бело-голубую яркую точку рядом с Вечерней звездой на западе. Причем, в течении нескольких дней Спика будет оставаться неподвижной, а Венера как бы провальсирует вокруг в плавном танце», — сообщила Белова.

Нумеролог подчеркнула, что благодаря своей кажущейся неподвижности Спика считается одной из самых «надежных» звезд, на которую почти всегда можно ориентироваться. Изящная яркая доминанта в созвездии Девы привлекает к себе внимание еще и своей красотой.

«В астрологии Спика — звезда удачи, раскрытия талантов, любви и женской силы. Это же описание энергетических возможностей Венеры. Самая красивая планета Солнечной системы и альфа Девы действительно — сестры-близнецы в своем влиянии на людей. Их сближение — это усиление возможностей обоих небесных тел», — сообщила собеседница издания.

По ее мнению, наступает время любви, гармонии, признания и проявления талантов, период тонкого изящества чувств и решений.

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«Конечно же, все знаки Зодиака ощутят воздействие звездных красавиц, но особенно сильно „девушки“ повлияют на рожденных под знаком Тельца, Весов, Рыб и Девы. Для этих знаков наступает время самореализации, осуществления мечтаний, период удачи, которую не надо спешно ловить за хвост, потому что ей надо соответствовать», — поделилась она.

Специалист посоветовала позволить себе быть самим собой, не стесняясь и не скрывая своего внутреннего потенциала. Вот что можно и нужно делать во время сближения Венеры и Спики.

«А вот надевать маски, лгать, принимать грубые, резкие решения не стоит: будущего таким образом не построить. Если вы ждали момент для того, чтобы явиться себя миру во всей красе, то это он. Мечты становятся реальностью, и небесные красотки помогут нам осуществить самые невероятные желания!» — заключила Белова.

Сомнолог предупредил, что попытки «взломать» сон и спать по 4–5 часов ведут не к суперпродуктивности, а к хроническому недосыпу — человек быстро привыкает к ухудшениям и перестает их замечать, хотя страдают внимание, скорость реакции и способность принимать решения.