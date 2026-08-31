В Подмосковье завершились отборочные этапы фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об итогах рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отборочные этапы проходили в августе в 10 округах региона. Последние из них состоялись в минувшие выходные в Реутове и Ногинске. Их посетили около 7 тыс. человек.

В общей сложности в рамках всех отборочных этапов перед зрителями выступили порядка 80 иллюзионистов. Зрелищные мероприятия посетили около 40 тыс. человек. В результате отборов в финал прошли 34 участника. Финал состоится 12 сентября в Парке Мира в Коломне.

«Для нас особенно ценно видеть, как фестиваль объединяет людей и дарит им настоящие эмоции. Важно всегда сохранять веру в чудо, мечтать и проводить больше времени с родными», — отметил известный иллюзионист и худрук фестиваля Сергей Сафронов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей».