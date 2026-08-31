Сигналы болезней: почему ногти желтеют и покрываются бороздами

Желтые ногти многие привыкли списывать на возраст, частое использование лака или просто особенности ухода. Однако иногда изменение цвета и структуры ногтевой пластины может быть сигналом проблем со здоровьем. О том, какие изменения действительно должны насторожить, интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказала врач-дерматолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Русак.

По словам специалиста, пожелтение ногтей может появляться при грибковой инфекции, хронической травматизации, курении и некоторых кожных заболеваниях. Реже подобные изменения сопровождают заболевания дыхательной системы и другие состояния. При этом смотреть нужно не только на цвет ногтя.

«Насторожить должны не только цвет, но и сопутствующие признаки: утолщение и деформация ногтевой пластины, ее расслоение, неприятный запах, болезненность или изменения кожи вокруг ногтя», — объяснила Русак.

Если желтизна не проходит после отказа от лака и нормального ухода за ногтями либо постепенно становится сильнее, врач посоветовала не откладывать визит к дерматологу.

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Ногти иногда могут меняться и при заболеваниях внутренних органов. По словам специалиста, при некоторых нарушениях работы печени, легких, сердечно-сосудистой системы или щитовидной железы встречаются изменения цвета, формы и структуры ногтевых пластин. Особенно внимания требуют выраженная деформация, необычная выпуклость ногтя, множественные поперечные борозды и непривычная окраска.

Есть признаки, которые лучше не пытаться скрыть маникюром. Среди них — стойкое утолщение, расслоение, деформация, ямки, поперечные борозды и необычные полосы. Отдельно дерматолог порекомендовала следить за изменением цвета одного ногтя: если появляется темная полоса и со временем она меняется, необходимо обратиться к специалисту.

«При этом ставить себе диагноз исключительно по внешнему виду рук не стоит. По одному виду ногтей невозможно достоверно определить нехватку железа или витаминов. Ломкость и изменение формы действительно могут встречаться, например, при железодефиците, но такие симптомы неспецифичны и возникают по множеству других причин», — сказала врач.

Поэтому главный ориентир — не единичная перемена ногтя, а стойкие или прогрессирующие изменения. И если ногти заметно изменились без понятной причины, лучше выяснить ее у врача, чем месяцами прятать проблему под слоем лака.

Врач-дерматолог Марина Русак предупредила, что выдавливание прыщей в «опасном треугольнике» лица — от переносицы до уголков рта — может привести к инфекции мозга, поскольку вены этой области связаны с кавернозным синусом у основания черепа.