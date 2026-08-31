Иностранцам оставят 20%: какую долю авторынка правительство РФ отдаст под импорт

Первый зампред правительства подвел промежуточные итоги восстановления отрасли и наметил ключевые целевые показатели:

Перезапуск производств и инвестиции: Для возобновления работы оставленных зарубежными компаниями заводов потребовалось около 100 млрд рублей инвестиций, а сформированные мощности сегодня позволяют выпускать свыше 3 млн автомобилей в год.

Укрупнение серий: В легковом сегменте установлена планка производить не менее 500 тысяч машин в год на единой платформе (с разбивкой на седаны, кроссоверы, хетчбэки и универсалы).

Технологическая независимость: К 2030 году технологический суверенитет должен достигнуть 80% в легковом автопроме и 90% — в сегменте легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов.

Доля альтернативного транспорта: К 2035 году 25% всех выпускаемых в России легковых автомобилей должны составлять электромобили и гибриды, хотя основу парка продолжат составлять машины с ДВС (включая газомоторные решения).