Иностранцам оставят 20%: какую долю авторынка правительство РФ отдаст под импорт
Кабмин РФ поставил задачу довести годовой выпуск авто в стране до 2,8 млн штук
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявил о перезапуске площадок ушедших иностранных автоконцернов и озвучил ключевые параметры обновленной стратегии развития автопрома до 2035 года. По его словам, страна планирует нарастить выпуск автомобилей почти до 2,8 млн единиц в год и обеспечить до 90% технологической независимости в коммерческом сегменте. Об этом пишет Российская газета.
Главные цели и ориентиры стратегии развития автопрома
Первый зампред правительства подвел промежуточные итоги восстановления отрасли и наметил ключевые целевые показатели:
- Перезапуск производств и инвестиции: Для возобновления работы оставленных зарубежными компаниями заводов потребовалось около 100 млрд рублей инвестиций, а сформированные мощности сегодня позволяют выпускать свыше 3 млн автомобилей в год.
- Укрупнение серий: В легковом сегменте установлена планка производить не менее 500 тысяч машин в год на единой платформе (с разбивкой на седаны, кроссоверы, хетчбэки и универсалы).
- Технологическая независимость: К 2030 году технологический суверенитет должен достигнуть 80% в легковом автопроме и 90% — в сегменте легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов.
- Доля альтернативного транспорта: К 2035 году 25% всех выпускаемых в России легковых автомобилей должны составлять электромобили и гибриды, хотя основу парка продолжат составлять машины с ДВС (включая газомоторные решения).
- Целевой объем рынка: К 2035 году годовой выпуск техники приблизится к 2,8 млн штук, а доля российской продукции на внутреннем рынке составит 80%. Оставшиеся 20% сохранят за импортом для поддержания здоровой конкуренции.