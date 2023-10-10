Партия «Новые люди» предложила запретить смартфоны на уроках
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев обратился с предложением запретить смартфоны на школьных уроках, сообщает РИА Новости.
Это позволит ученикам сосредоточиться на занятиях и не отвлекаться на игры и соцсети.
По мнению Нечаева, такое решение должно быть вынесено на основе родительского голосования. Он предлагает включить в него три пункта – смартфоном нельзя будет пользоваться все время нахождения ученика в школе, смартфон будет сдаваться на хранение только на время уроков, третий вариант не предусматривает ограничение пользования телефонами.
Если родительское большинство примет первый или второй вариант, ограничивающие использование смартфонов, в этом случае учебные заведения необходимо будет оборудовать шкафчиками для хранения гаджетов.