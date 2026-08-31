Чемпион мира Александр Зарубин провел мастер-класс для воспитанников подмосковного центра «Авангард»

«Спорт дает молодому человеку гораздо больше, чем физическую подготовку. Он учит дисциплине, ответственности за свои решения, умению преодолевать себя и не отступать после первой неудачи. Для ребят, которые проходят подготовку в „Авангарде“, эти качества особенно важны», — отметил Зарубин.