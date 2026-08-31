Чемпион мира Александр Зарубин провел мастер-класс для воспитанников подмосковного центра «Авангард»
Мастер-класс Александра Зарубина прошел в центре «Авангард»
Фото: [центр "Авангард"]
Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин провел мастер-класс для воспитанников подмосковного центра «Авангард». Мероприятие было организовано в рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных».
«Спорт дает молодому человеку гораздо больше, чем физическую подготовку. Он учит дисциплине, ответственности за свои решения, умению преодолевать себя и не отступать после первой неудачи. Для ребят, которые проходят подготовку в „Авангарде“, эти качества особенно важны», — отметил Зарубин.
Спортсмен провел открытую тренировку и пообщался с воспитанниками центра. Ребята спрашивали его о профессиональном спорте, тренировочном режиме, подготовке к соревнованиям.
После тренировки Зарубин возложил цветы на «Аллее Героев СВО», расположенной на территории центра «Авангард», и почтил память защитников Отечества, погибших при выполнении боевых задач.