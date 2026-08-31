Почти 2,5 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки в конце лета

За последнюю неделю августа парки Подмосковья посетили более 2,3 млн жителей и гостей региона, это на 82 тыс. больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Наибольшее количество посетителей пришлось на субботу, 29 августа, их число в этот день достигло 460 тыс. человек. В выходные дни суммарно в парках побывали около 400 тыс. гостей, а в будние — в среднем по 300 тыс. ежедневно.

Наиболее популярными парками оказались «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк Пушкинского, Сестрорецкий парк Клина, а также Центральный парк Долгопрудного, парк имени Толстого в Химках и Центральный парк Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.