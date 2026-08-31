В Подмосковье опубликовали график приемов в Мособлдуме на сентябрь

График личного приема граждан в приемной Московской областной думы на сентябрь опубликовали на сайте регионального парламента. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

На сентябрь запланировано шесть приемов. Личный прием проведут председатели комитетов думы. Депутаты будут принимать жителей по вторникам и средам.

Прием будет вестись по предварительной записи по телефону: 8 (495) 594-94-94. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45. Также можно записаться в личном кабинете на сайте думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность налаженной коммуникации с жителями.