Свыше 1,8 тыс. пешеходных переходов у образовательных учреждений отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье в рамках подготовки к началу учебного года отремонтировали более 1,8 тыс. пешеходных переходов возле образовательных учреждений. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего в нормативное состояние привели более 1,8 тыс. переходов у детских садов, школ, гимназий, лицеев, колледжей и техникумов — они соответствуют нормам безопасности: здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Работы были проведены на 25 пешеходных переходах на федеральной дорожной сети, на 540 переходах на региональной сети и на 1,2 тыс. переходов на муниципальной сети.

На региональной сети больше всего переходов отремонтировали в 12 округах Раменского регионального управления автодорог. К примеру, привели в порядок переходы на Косинском шоссе в Балашихе, на Рязанском шоссе в Бронницах, на улице Гагарина в Жуковском.

На муниципальной сети наибольшее число переходов отремонтировали в Одинцово, Наро-Фоминске и Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке школ к новому учебному году.