Встреча молодежи со спортсменом и блогером Александром Зарубиным прошла в Подмосковье

Встреча участников проекта «Тренер» Молодежки Народного фронта с многократным чемпионом России и мира по смешанным единоборствам, общественно-политическим деятелем, блогером Александром Зарубиным прошла в Подмосковье.

«Проект „Тренер“ направлен на всестороннюю поддержку подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Через регулярные занятия спортом, добрые дела и живое общение с известными людьми ребята находят правильные ориентиры в жизни», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники встречи смогли задать спортсмену вопросы о его жизненном пути, преодолении трудностей, наставниках. Зарубин отметил важность поддержки подростков. По его словам, важно создавать для ребят возможности живого общения с людьми, которые могут положительно на них повлиять.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с тренерами и спортсменами на спортбазе «Лесная опушка» в Серпухове.