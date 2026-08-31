В Одинцовском объявили конкурс на благоустройство парка

В Одинцовском округе объявили конкурс на выполнение работ по благоустройству парка им. Л. Лазутиной, который пройдет в электронной форме, работы начнутся после определения подрядчика. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что в Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на «Выполнение работ по благоустройству (Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха) парка им. Л. Лазутиной по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 3-й км Красногорского шоссе». В рамках проведения закупки подрядчик проведет первый этап благоустройства территории площадью 1,54 га.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета области и средств бюджета Одинцовского округа, их планируют завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.