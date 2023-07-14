Период регистрации кандидатов в губернаторы Подмосковья завершился

В регионе завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на должность губернатора Московской области. Эта работа была открытой на всех этапах, начиная с подачи документов.

В итоге Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырех кандидатов, подавших необходимые документы: Андрея Воробьева от партии «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ, Анатолия Никитина от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ».

«Зарегистрировано четыре кандидата, они все преодолели муниципальный фильтр, получили поддержку муниципальных депутатов, и теперь приступят к конкурентной борьбе за голоса избирателей на выборах, которые состоятся в сентябре», - отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

Пройти муниципальный фильтр не смог только представитель партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Он собрал лишь семь подписей при необходимом минимуме в девяносто.

«Это рабочий процесс, такое требование нужно было выполнить. А так как норма не была соблюдена, Мособлизбирком не смог зарегистрировать Бориса Надеждина в качестве кандидата», - добавил Петр Ульянов.