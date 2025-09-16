Первый в новом сезоне «Урок цифры» будет посвящен ИИ-агентам

С 22 сентября по 12 октября 2025 года пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Партнер урока и разработчик содержания — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды GigaChat. Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

ИИ-агенты превращают ИИ из инструмента в самостоятельного помощника, который способен действовать без постоянного контроля человека. Уже сегодня они эволюционировали от простых программ до сложных цифровых «сотрудников». ИИ-агенты пишут код, генерируют изображения, проводят анализ данных, автоматизируют рутину. Изучение ИИ-агентов открывает двери в профессии будущего и дает понимание того, как будет устроен цифровой мир завтра.

Первый «Урок цифры» нового сезона позволит сформировать у обучающихся представление, что такое ИИ-агенты и как они работают, покажет их особенности и отличия от больших языковых моделей, а также продемонстрирует их практическую пользу и применение в различных сферах деятельности человека.

Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно для детей и подростков любых возрастов: 1—4 классов, 5—9 классов, 10—11 классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 17 сентября на сайте проекта урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками. Сам урок доступен по этой ссылке.