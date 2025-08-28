Песни Shaman включили в список, рекомендованный для изучения в школах

В список патриотических песен для изучения на школьных уроках музыки вошли более 30 композиций, как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало школам включить в программу уроков музыки патриотические песни. В перечне оказались 37 композиций, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся.

Среди рекомендованных произведений — как классические патриотические песни, такие как «День Победы» и «Как прекрасен этот мир», так и современные композиции. В перечень включили песни Shaman («Моя Россия»), Олега Газманова («Вперед, Россия», «Офицеры», «Бессмертный полк»), Дениса Майданова («Россия») и Сергея Трофимова («Родина»).

В министерстве подчеркнули, что школы самостоятельно принимают решение об использовании этих произведений в учебном процессе. Изучение патриотических песен будет проходить в рамках обычных уроков музыки.

Новость дополняется.