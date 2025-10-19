Песня Майданова войдет в школьную программу школьники

Министерство просвещения России рассматривает возможность включения песни Дениса Майданова, созданной для «Движения первых», во второй список рекомендованных к изучению музыкальных произведений в школах. Об этом сообщает ТАСС .

По словам Майданова, композицию планируют разучивать на уроках музыки и внеклассных занятиях. Песня основана на личном опыте автора и была написана для кадетских школ, где не находилось подходящей современной патриотической композиции.

Ранее в первый список Минпросвещения вошла другая песня Майданова под названием «Россия». Новый перечень, если он будет утвержден, позволит учащимся знакомиться с песней, отражающей ценности движения «Движение первых», созданного в соответствии с федеральным законом 2022 года о Российском движении детей и молодежи.

Майданов отметил, что его композиция уже известна во многих школах, и надеется, что включение ее в официальный список позволит учащимся лучше воспринимать патриотическую и образовательную направленность произведений.

Ранее сообщалось, что школы могут перейти на 12-летнее обучение с шести лет.