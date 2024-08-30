Пять школ и три детсада откроют в Одинцово к новому учебному году

Пять школ и три детских сада откроют в Одинцово к 1 сентября, сообщил первый заместитель главы муниципалитета Михаил Пайсов, его слова приводит пресс-служба администрации городского округа.

Так, две школы, которые примут учеников в новом учебном году, были возведены за счет бюджетных средств. Образовательные учреждения находятся в селе Немчиновка и в поселке Горки-2. Оба они рассчитаны на 550 учеников.

Еще три школы были возведены за счет внебюджетных средств. Речь о новом корпусе школы «Надежда» на 200 мест, а также о школе в жилом комплексе «Одинцово» и ЖК «Заречье-парк».

Ранее губернатор Андрей Воробье рассказал о подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году.