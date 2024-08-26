Губернатор Воробьев рассказал о подготовке школ Подмосковья к учебному году

В Подмосковье ведется подготовка школ к новому учебному году. Эту тему обсудили в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«Лето неизбежно подходит к своему логическому завершению. На линейке 2 сентября мы увидим большое количество детей: опять больше, чем годом ранее», — отметил Воробьев.

По его словам, в регионе продолжают проводить работы в рамках президентского проекта капитального ремонта школ, а также строить школы за бюджетные и внебюджетные средства. Все объекты будут полностью готовы к началу учебного года, подчеркнул губернатор.

Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.