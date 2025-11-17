Пять школ Коломны удостоены престижного «Знака качества» за успехи учеников

Пять образовательных учреждений городского округа Коломна получили всероссийскую награду «Знак качества для образовательных организаций». В перечень вошли гимназия № 2 «Квантор», гимназия № 9 имени дважды Героя Советского Союза С.Г. Горшкова, лицей № 4, гимназия № 8 и школа № 15.

Факт о запуске проекта был представлен на всероссийской конференции, где сообщили, что задача инициативы — выделить сильные школы и распространить их успешные практики. Об этом заявили в управлении образования Коломны.

Гимназия № 2 «Квантор» и гимназия № 9 отмечены за высокие учебные достижения учащихся. Лицей № 4, гимназия № 8 и школа № 15 получили награду за качественный и объективный подход к оценке знаний.