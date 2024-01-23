Победители подмосковного конкурса педагогов получили награды

Как сообщили в пресс-службе ведомства, состязания проходили три дня. За награды вели борьбу 52 педагога. Среди лауреатов — Никита Иванов (Клинская гимназия № 2), Надежда Калиниченко, (Шаховская СОШ № 1), Ксения Капустина (Электрогорская СОШ № 16), Ксения Крупинова (Давыдовская гимназия, Орехово-Зуевский городской округ), Карина Лопатина (Павлово-Посадская СОШ № 10). Дипломы отличившимся вручил министр Илья Бронштейн.

В пресс-службе Министерства образования региона добавили, что конкурс проводится с 2015 год. За это время победителями стали свыше 400 педагогов.