Почти 13 тыс. первоклассников пошли в школу в Рязанской области

Около 13 тыс. детей стали сегодня первоклассниками в Рязанской области. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что в первый класс пошли почти семь тысяч мальчиков и более шести тысяч девочек.

Добавляется, что в целом в регионе сегодня учатся почти 120 тыс. детей, из которых более 80% - в городах.

Уточняется, что в школах Рязанской области работают более девяти тысяч педагогов.