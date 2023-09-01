Почти 13 тыс. первоклассников пошли в школу в Рязанской области
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Около 13 тыс. детей стали сегодня первоклассниками в Рязанской области. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.
Отмечается, что в первый класс пошли почти семь тысяч мальчиков и более шести тысяч девочек.
Добавляется, что в целом в регионе сегодня учатся почти 120 тыс. детей, из которых более 80% - в городах.
Уточняется, что в школах Рязанской области работают более девяти тысяч педагогов.