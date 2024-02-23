Почти 400 «уроков мужества» проведут «Волонтеры Победы» в школах Нижегородской области
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Нижегородской области ко Дню защитника Отечества активисты движения «Волонтеры Победы» организуют открытые диалоги с участниками и ветеранами боевых действий, запланировано проведение почти 400 «уроков мужества». Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что центральной площадкой в областном центре стала школа № 128, где прошла встреча школьников с участником Великой Отечественной войны и участником спецоперации.
Отмечается, что они поведали старшеклассникам о своем боевом пути, примерах проявления героизма и любви к Отечеству.
Добавляется, что в преддверии праздника волонтерами также организуются акции по уборке памятных мест и захоронений.