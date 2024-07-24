Почти 800 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Подмосковье

Семьсот восемьдесят три подмосковных выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов. Итоги проведения экзамена подвели в Министерстве образования Московской области.

В ведомстве отметили, что число стобалльников в регионе увеличилось примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Больше всего ребят, набравших высший балл, среди сдававший русский язык — 209 человек. По математике — 122 стобалльника.

В регионе в семь с половиной раз выросло число стобалльников по физике. Также улучшились показатели по истории, химии и английскому языку.

Шестьдесят шесть выпускников набрали по сто баллов по двум предметам, а четыре школьника — по трем предметам.

Сто три учителя в этом году подготовили двух и более стобалльников. Эти педагоги получат выплату в размере 150 тысяч рублей.