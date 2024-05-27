Почти для 45 тыс. школьников прозвенел «Последний звонок» в Нижегородской области

«Последний звонок» в этом году прозвучал почти для 45 тыс. школьников в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минобразования.

Уточняется, что в регионе в этом году насчитывается 33 тыс. выпускников девятого класса и почти 12 тыс. - одиннадцатого.

Поясняется, что во всех школах области прошли торжественные линейки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Московской области торжественные линейки в честь последнего звонка состоялись в школах региона 24 и 25 мая. Свыше 33 тыс. выпускников составили одиннадцатиклассники, около 94 тыс. - девятиклассники.