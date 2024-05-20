Последний звонок прозвенит для 127 тысяч школьников Подмосковья
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В этом году торжественные линейки в честь последнего звонка пройдут в школах Подмосковья 24 и 25 мая. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
«В этом году последний звонок прозвенит для 127 тысяч наших выпускников. Более 33 тысяч ребят оканчивают 11 класс, а из 9 класса выпускаются почти 94 тысяч школьников», – отметил первый зампред областного правительства Илья Бронштейн.
В общей сложности в городских округах региона проведут свыше двух тысяч праздничных мероприятий.
Также в школах начинаются выпускные экзамены. Так, 21 мая стартуют экзамены по иностранным языкам, а 23 мая — по литературе, географии и химии.