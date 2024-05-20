Последний звонок прозвенит для 127 тысяч школьников Подмосковья

«В этом году последний звонок прозвенит для 127 тысяч наших выпускников. Более 33 тысяч ребят оканчивают 11 класс, а из 9 класса выпускаются почти 94 тысяч школьников», – отметил первый зампред областного правительства Илья Бронштейн.