Подготовку военных переводчиков возобновили в Нижегородском госуниверситете

В Нижегородском государственном университете возобновлена подготовка военных переводчиков по заказу Минобороны России. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что набор студентов начался спустя три года.

Поясняется, что в предстоящем учебном году студенты, поступающие в Институт международных отношений и мировой истории, могут одновременно пройти обучение по программам военной подготовки в Военном учебном центре при ННГУ.

Добавляется, что срок обучения составляет четыре года, в течение которых изучаются европейские и восточные языки. По завершении обучения они станут кадровыми офицерами и пойдут служить по контракту.