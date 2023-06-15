Подмосковье практически полностью восстановило 68-ю школу в Мариуполе

Подмосковные строители уже почти полностью восстановили поврежденную школу №68 Мариуполя. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ области.

Работы стартовали прошлой осенью. Завершить их планируется этим летом. Сейчас степень строительной готовности объекта превышает 90%. На территории уже проводится благоустройство.

«На данный момент уже восстановлены многие детские сады, больницы, школы и другие объекты социальной инфраструктуры», - отметили в министерстве.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области планируется развивать инфраструктуру в поселках с частными домами.