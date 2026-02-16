Подмосковье станет первым регионом, где школьников начнут учить искусственному интеллекту

В Подмосковье стартует пилотный проект по обучению школьников работе с искусственным интеллектом и основам информационной безопасности. Соответствующее поручение утвердил президент России. Реализацией проекта займутся правительство РФ и власти Московской области.

Новые практико-ориентированные курсы планируют встроить в федеральные общеобразовательные программы, а сам регион станет площадкой для апробации методики перед возможным масштабированием на всю страну, пишут «Известия».

Эксперты считают инициативу своевременной: по их данным, около четверти школьников старше 10 лет уже используют нейросети, в том числе для выполнения домашних заданий. В рамках пилота предполагается не только знакомство с принципами работы ИИ, но и обучение критическому мышлению, этике применения технологий и защите персональных данных. Отдельный блок посвятят кибербезопасности — распознаванию мошенничества, защите аккаунтов и цифровой гигиене.

При этом специалисты предупреждают о рисках чрезмерной зависимости от технологий. По их мнению, важно выстроить обучение так, чтобы искусственный интеллект стал инструментом, а не заменой самостоятельного мышления. Успех пилотного проекта в Подмосковье во многом будет зависеть от подготовки педагогов и методического сопровождения — после оценки результатов возможное расширение программы на другие регионы.

