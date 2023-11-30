Достопримечательности Подмосковья смоделируют в формате 3D

Достопримечательности Подмосковья будут смоделированы в формате 3D в рамках «Олимпиады по 3D-моделированию и проектированию «Московская область твоими глазами». Об этом сообщили в Мининвесте региона.

В ведомстве отметили, что сейчас ведется прием заявок на участие в олимпиаде. Он продлится до 8 декабря. Оформить заявку можно на официальном портале центра «Роболатория».

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся школ и колледжей региона. Для этого необходимо создать 3D-модели сооружений и достопримечательностей области или достопримечательности, созданные в Minecraft.

Победителей определят до 25 декабря.