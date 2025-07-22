Подмосковье вошло в топ-10 по числу заявок на участие в проекте «Флагманы образования»

На участие в пятом сезоне проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» поступило почти 1,4 тыс. заявок от Подмосковья. Таким образом, по числу заявок регион вошел в топ-10.

В целом на участие в проекте поступило более 50 тыс. заявок со всей России, а также 18 зарубежных стран. В текущем году проект будет реализован по направлениям «Государство», «Культура», «Медиа», «Наставничество».

Все желающие также могут подать заявку на участие в проекте в качестве экспертов — до 31 августа проводится отбор в сообщество «Созвездие Флагманов образования». Регистрация для доступа к цифровым сервисам проекта ведется до конца года.

Подробная информация о проекте представлена на этом сайте. Там же можно подать заявку на участие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах завершившегося учебного года.