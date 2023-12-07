Подмосковная команда представит уникальную разработку в «Битве роботов»

В полуфиналах и финале, который состоится 16 декабря в Москве, примут участие 16 коллективов из России, Турции, Индии и Китая. На кону стоит путевка в суперфинал. Организаторы состязания рассчитывают привлечь внимание к современным технологиям, стимулировать развитие робототехнического движения, показать актуальность ранней профориентации школьников в ИТ-сфере.

Подмосковная команда разработала боевой робот в виде мини-танка, способный освоить ниндзюцу и дзюдо. Капитан Дмитрий Татаринов рассказал, что на поиск средств, сборку робота и его программирование ушло более двух месяцев. В итоге получился мини-танк RedHorn, который может разгоняться до 10 километров в час.