Подмосковные педагоги дополнительного образования получили награды в рамках всероссийского конкурса

Более 300 педагогов Московской области приняли участие во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям». В решающий тур регионального состязания вышло 37 человек.

Наивысших оценок жюри удостоилась учитель из Дубны Елена Толкачева. Наряду с лауреатами других номинаций (всего их 9) она представит регион на всероссийском финале, который пройдет осенью в Санкт-Петербурге. В Дубне очень рады успеху Елены, ей поступают поздравления в социальных сетях. Коллеги и земляки не сомневаются, что она достойно представит Московскую область на федеральном уровне.

Лучших участников подмосковного конкурса поздравил и наградил глава регионального Минобразования Илья Бронштейн.

Конкурс «Сердце отдаю детям» считается главным в системе дополнительного образования и проводится уже в 19 раз. Напомним, 2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Главная задача — признать особый статус учителя, который ведет наставническую деятельность.