Подмосковные педагоги смогут организовать показы фильмов фестиваля «Герои большой страны»

Российские педагоги получили возможность организовать показы и обсуждение фильмов премии-фестиваля «Герои большой страны». Для проведения мотивирующих цифровых уроков с показом и обсуждением кинопроектов образовательным учреждениям во всех российских регионах предоставлен доступ к 10 проектам-номинантам премии.

Кинопремия «Герои большой страны» реализуется в ответ на вызовы, с которыми столкнулась Россия, ее мероприятия направлены на воспитание подростков и молодых людей и на формирование образа национального героя на основе кинопроектов, формирующих нашу исконную духовную культуру, традиционные ценности, нравственные критерии и искренний патриотизм

«Белый снег», «Золотая бронза», «Седьмая симфония», «Один из нас. Герой России Максим Концов», «Чук и Гек. Большое приключение» и другие фильмы будут доступны для показа и обсуждения по методике в образовательных учреждениях. Все полнометражные фильмы имеют прокатные удостоверения с маркировкой по возрасту.

Для организации мотивирующего цифрового урока с показом и обсуждением нужно заполнить специальную форму на сайте https://fondstrana.ru/motivationlessons.

Премия прошла с 27 ноября по 8 декабря в Екатеринбурге. В шорт-лист вошел 41 проект игрового и документального кино. Всего было подано 569 заявок. Гран-при «Большую золотую звезду» получил фильм «Белый снег».