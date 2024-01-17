Подмосковные педагоги стали лауреатами международной олимпиады

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, Полина Трушникова и Евгения Федорова стали победителями, а их коллеги Дарья Максимчук и Ольга Пинчук — призерами. Международная олимпиада «Профи» является одним из престижных конкурсов, проводимых в образовательной сфере. Каждый год она собирает лучших педагогов со всего мира. За 16 лет существования конкурса в нем приняли участие более 80 тысяч учителей.

Напомним, одинцовская гимназия имени Е. М. Примакова по итогам 2022/2023 учебного года в третий раз завоевала звание абсолютного лидера образования Московской области.