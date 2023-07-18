Подмосковные педагоги успешно выступают во всероссийском конкурсе профмастерства
Фото: [Министерство образования МО]
На традиционном Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» идут отборочные стадии.
В первом туре федерального уровня участвовали девять педагогов из Московской области, шестеро из них успешно прошли дальше. Это — Юлия Вяткина, Елена Шишкова, Карине Горелова, Елена Толкачева, Станислав Красников и Александра Аптовцева. В региональном Министерстве образования не сомневаются, что каждый из этого списка способен стать в финальном раунде и претендовать на самые высокие места.
Второй тур завершится в августе. Финал намечен в Санкт-Петербурге в сентябре.
Ранее сообщалось, что пожарный «Мособлпожспас» выиграл финал Кубка губернатора по маунтинбайку.