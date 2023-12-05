Подмосковные школьники и студенты посетили форум строительной индустрии

Участниками форума, помимо профессионалов строительной индустрии, стали педагоги и руководители образовательных организаций, студенты и школьники, отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области. Для молодых людей прошли интерактивные занятия, они пообщались с экспертами.