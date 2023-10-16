Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде «Наука вокруг нас»

Подмосковные школьники могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Наука вокруг нас». Мероприятие пройдет с 17 октября по 13 ноября в целях популяризации российской науки.

Организатор акции — автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты». Ее цель — коммуникационное продвижение национального проекта «Наука и университеты».

К участию в олимпиаде приглашаются ученики 1-9 классов. Для этого достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет. Выполнить задания можно на сайте мероприятия.

Ученики, выполнившие все задания, получат дипломы, грамоты и сертификаты, а педагоги и образовательные организации — благодарственные письма.