Подмосковные школьники путешествуют по родному краю

Ученики подмосковных школ до конца года станут участниками 30 региональных экскурсий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Ребята смогут посетить Перемиловскую высоту и Дмитровский Кремль, познакомиться с «Новейшей историей города» в наукограде Королеве, посетить Дом-музей Марины Цветаевой, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, культурно-исторический комплекс «Конный двор» в Сергиевом Посаде.

Как отмечают организаторы, все программы будут интерактивными, с мастер-классами.